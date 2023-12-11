Главы стран Балтии надеются на отзыв решения МОК об участии атлетов РФ в ОИ-2024

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что решение комитета "неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт"

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Президенты Литвы, Латвии и Эстонии надеются на отзыв решения Международного олимпийского комитета (МОК) об участии российских спортсменов в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба литовского лидера Гитанаса Науседы, принимающего участие в Таллине в президентском совете стран Балтии.

"Позиция МОК нас разочаровала, но я все еще надеюсь, что она будет пересмотрена", - приводятся в сообщении его слова. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что решение МОК неприемлемо для него как гражданина и человека, любящего спорт. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что еще есть время для того, чтобы заручиться поддержкой единомышленников и попытаться изменить решение МОК.