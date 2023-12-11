Шольц призвал ЕС сигнализировать РФ, что помощь Украине не ослабнет

Канцлер Германии считает, что Европа и ее союзники должны продемонстриовать готовность продолжать поддержку Киева так долго, сколько потребуется

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Европа и ее союзники должны сигнализировать России и Украине о готовности продолжать поддержку Киева так долго, сколько потребуется. Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.

"Важно, чтобы как раз в этой ситуации мы вместе в Европе и за ее пределами сигнализировали Украине, что она может положиться на нашу помощь", - сказал Шольц. "Сейчас это война, которая иначе, нежели, возможно, прогнозировалось в начале, все же будет длиться долго", - заметил канцлер. В этой связи, по его мнению, следует "придать форму" усилиям по оказанию помощи Киеву в необходимом объеме "на долгосрочную перспективу". В частности, речь идет о таких вопросах, как производство достаточного количества боеприпасов. "Это то, что действительно требует общих усилий", - заявил Шольц.

Как считает канцлер, если Европа и сторонники Киева за ее пределами смогут направить сигнал о долгосрочной поддержке Украины, "то это станет и посланием российскому президенту [Владимиру Путину], который, по всей видимости, надеется на то, что готовность [в западных странах] делать необходимое и выражать необходимую поддержку [Украине] ослабнет". "Было бы важным сигналом, если бы мы ему сказали: "Не рассчитывай на это! Мы готовы делать необходимое так долго, сколько потребуется", - утверждал Шольц.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. В ноябре сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.