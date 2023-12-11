Правительство Грузии усилит борьбу с дезинформацией в СМИ

Это будет одним из приоритетов стратегии коммуникации с обществом до 2027 года

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Грузии утвердило стратегию коммуникации с обществом до 2027 года, одним из главных приоритетов которой будет усиление борьбы с дезинформацией и фейками. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам прошедшего заседания кабмина.

"Одним из приоритетных направлений стратегии является борьба с дезинформацией и ложными новостями, усиление борьбы с дезинформацией и развитие в этом же направлении возможностей отделов стратегических коммуникаций государственных учреждений", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цель утвержденной на заседании коммуникационной стратегии 2024-2027 заключается в разработке "проактивной, последовательной и координированной системы коммуникации между правительством и обществом". Документ призван повысить информированность населения. В его разработке участвовали как представители отделов по стратегическим коммуникаций государственных ведомств, так и международные эксперты.

Одной из профильных структур правительства Грузии является департамент по стратегическим коммуникациям, который иногда опровергает появляющуюся преимущественно в оппозиционных СМИ информацию о деятельности министерств и лично премьер-министра Ираклия Гарибашвили.