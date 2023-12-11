В Киргизии начали собирать бронеавтомобили "ГАЗ-66М"

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Сборка бронированного автомобиля "ГАЗ-66М" началась на территории Киргизии. Об этом заявил на пресс-конференции в Бишкеке министр обороны республики Бактыбек Бекболотов.
"Сборка бронированного автомобиля "ГАЗ-66М" производится в городе Балыкчи (Иссык-Кульская область)", - сказал он.
По его словам, броневики собирают на центральной ремонтной базе вооружений и военной техники Минобороны республики. Часть комплектующих при этом поставляется из Российской Федерации.
Бекболотов сообщил, что подготовка к производству бронемашин началась два года назад. "Тогда многие не верили, что это возможно", - добавил он.
В настоящее время сборочное предприятие вышло на полную производственную мощность. "База стала первым объектом нашего зарождающегося военно-промышленного комплекса", - подчеркнул министр. При этом он не уточнил, сколько бронемашин планируется выпускать на новом предприятии.