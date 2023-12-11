Президент Литвы считает, что Венгрия попирает принципы единства ЕС

Гитанас Науседа отметил, что необходимо использовать все средства, чтобы переубедить Будапешт в вопросе приема Киева в Евросоюз

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Позиция Венгрии по вопросу приема Украины в ЕС идет вразрез с принципами единства евросообщества. Об этом заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа в Таллине, где он принимает участие в президентском совете стран Балтии.

"Венгрия попирает принципы единства Евросоюза, - приводит слова президента Литвы его пресс-служба. - Если мы не добьемся положительных решений стран-членов по Украине, то появится еще больше голосов за разрушение принципов единства". Как отметил Науседа, необходимо использовать все средства, чтобы переубедить Будапешт.

В том же духе высказались коллеги литовского лидера. По мнению президента Эстонии Алара Кариса, необходимо послать России сигнал, что Европа сохраняет единство, а Украина является частью Европы. Как отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, поиски компромисса по вопросу членства Украины в ЕС могут занять больше времени, чем предполагалось.

В Брюсселе, где проходит заседание ЕС на уровне министров иностранных дел, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил журналистам, что если ЕС не придет к компромиссу по Украине, "Европу ждут темные времена".