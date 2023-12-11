"Задвинуть Украину куда подальше": теряет ли Киев значимость для США

Между демократами и республиканцами уже не первый месяц ведутся ожесточенные баталии на тему предоставления помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе блокируют транши, чтобы продавить предложения по решению миграционных проблем. Эта конфронтация сказывается не только на положении Киева, но и на статусе США в глазах их союзников. Почему между конгрессменами нет согласия и действительно ли Украина теряет свою значимость для Запада — в материале ТАСС

Борьба за помощь

В Конгрессе США разгораются ожесточенные баталии на тему оказания помощи Украине. Законопроект о выделении стране многомиллиардного транша на минувшей неделе не прошел процедурное голосование в Сенате США.

Сенаторы обсуждали пакет расходов, направленных на обеспечение национальной безопасности США, общим объемом $106 млрд, который американский лидер Джо Байден представил в октябре. В этот пакет входит выделение военной помощи Украине в размере $61 млрд, Израилю — в размере $14 млрд, а также предоставление гуманитарной помощи на $9 млрд в рамках этих конфликтов. В числе расходов также указаны $14 млрд — на обеспечение безопасности на южной границе США.

На голосование 6 декабря был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Инициатива должна была получить поддержку 60 законодателей, но за нее высказались всего 49 членов верхней палаты Конгресса, а 51 человек отказался от этой идеи, притом что у демократов в сенате 51 место, а у республиканцев — 49.

Это значит, что прибегнувшие к обструкции республиканцы получили возможность надолго затянуть процесс перехода к итоговому голосованию. Поддержка данной инициативы означала бы, что Сенат переходит к рассмотрению законопроекта. Если бы верхняя палата парламента одобрила его, он был бы передан на голосование в Палату представителей. Обычно у рассмотрения законопроекта обратный порядок: сначала его обсуждают в нижней палате, а потом в верхней. Но исключение составляют случаи, когда Сенат выступает с собственной инициативой.

Но даже если бы законопроект получил одобрение в Сенате, он столкнулся бы с проблемами в контролируемой республиканцами Палате представителей. В прошлом месяце нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривал предоставления дополнительных средств на нужды Украины. Рассмотрение этой инициативы заблокировали демократы в Сенате.

Споры о границе

Главная причина, по которой республиканцы отчаянно сопротивляются одобрению помощи Украине, — стремление решить миграционный вопрос и усилить контроль над южной границей. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл 5 декабря заявили, что продолжение помощи Киеву возможно только при решении миграционного вопроса. Как отметил Джонсон, законодатели-республиканцы всерьез настроены добиться качественных изменений в содержании возможного пакета финансирования. По его словам, любые меры по укреплению национальной безопасности должны начинаться с защиты собственной границы.

"Я прямо сказал [помощнику президента США по национальной безопасности Джейку] Салливану, что существуют важные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем продолжать переговоры. Среди них — какова цель? Какова конечная цель на Украине? Как мы собираемся осуществлять надлежащий надзор за средствами, драгоценным сокровищем наших налогоплательщиков?" — сказал он.

Из-за отсутствия уступок по миграционному вопросу поддерживать законопроект сегодня отказываются даже те сенаторы-республиканцы, которые ранее решительно высказывались за оказание помощи Украине, отмечает The New York Times. По данным издания, дискуссии о выделении средств для Украины и Израиля уже выливаются в перепалки между демократами и республиканцами и шансы на скорое достижение договоренности по помощи Киеву снижаются.

Республиканцы в Конгрессе обвиняют демократов в недостаточной обеспокоенности в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Сенатор Тодд Янг (республиканец от штата Индиана) упрекал демократов в неготовности обсуждать меры по ужесточению безопасности южных рубежей.

Сами демократы тем временем предупреждают о серьезных последствиях действий их политических оппонентов. "Если финансирование для Украины потерпит крах, то вина за это ляжет исключительно на Республиканскую партию", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

Как полагают в NYT, выделение средств на поддержку киевских властей оказалось под угрозой именно из-за действий администрации Байдена. Проблемным стало включение в запрос к Конгрессу на дополнительные бюджетные ассигнования пункта об укреплении американо-мексиканской границы. Оно должно было стать "сладкой пилюлей", призванной как разрешить кризис, так и заручиться поддержкой республиканцев, но в итоге Байден сам оказался в затруднительном положении, отметил автор статьи. По его мнению, Белый дом тем самым спровоцировал требования от республиканцев на широкомасштабные изменения в пограничной политике. Из-за этой ситуации центральный вопрос внешней политики Байдена — поддержка Украины — сегодня "висит на волоске", говорится в публикации.

Американская администрация 6 декабря отвергла требования по ужесточению контроля над южной границей. По мнению Белого дома, республиканцы держат в заложниках помощь Украине. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент США Джо Байден "готов честно вести переговоры по поводу границы", и напомнил, что администрация главы государства уже согласовала выделение $6 млрд на усиление южных рубежей США.

Позже появилась информация, что Белый дом рассматривает возможность уступок по миграционной политике ради согласия республиканцев одобрить выделение Украине военной помощи. Как сообщало Reuters со ссылкой на источник, администрация может пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, а также в той или иной форме согласиться на отказ в убежище просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США. Кроме того, процедура ускоренного выдворения, которая сейчас действует только на границе, может быть расширена на всю территорию страны.

Но администрация Байдена вряд ли хочет начинать переговоры по поводу уступок республиканцам, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Сегодня администрация заняла позицию "все или ничего", то есть нужно выделить $106 млрд за счет дефицита бюджета и никакой компромисс тут не возможен. Если начнутся какие-либо сделки, это будет значить уступки со стороны демократов. Но в условиях начинающейся президентской кампании это может негативно сказаться на рейтинге Байдена среди демократов. Байден этого боится. Любого рода уступки, на которые он вынужден будет пойти, будут рассматриваться как признак его слабости и неэффективности его руководства. Это дополнительный фактор, чтобы Белый дом сегодня не вел этих переговоров", — объяснил эксперт ТАСС.

По словам Владимира Васильева, решение данной проблемы упирается в два фактора. Первый — вопрос о том, за счет каких статей бюджета осуществлять финансирование программ зарубежной помощи. Администрация США добивается, чтобы это происходило главным образом посредством роста дефицита федерального бюджета и, соответственно, государственного долга, "то есть бесконтрольное расходование государственных средств". При этом эксперт не исключил, что при рассмотрении вопроса в Палате представителей республиканцы могут предложить финансировать эту программу за счет сокращения статей социально-экономического бюджета.

"Это ставит администрацию в тяжелейшее положение, потому что социально-экономические расходы — это сегодня главный фактор покупки голосов американских избирателей, а в год президентских выборов такие решения категорически неприемлемы для администрации Байдена. Поэтому пока все остановилось", — сказал Владимир Васильев.

Кроме того, само укрепление границы представляется как восстановление всей программы экс-президента США Дональда Трампа, связанной с установкой стены, что фактически должно поставить границу на замок. Белый дом категорически не хочет этого, так как считает, что потоки мигрантов нужно регулировать, а не прекращать, отметил эксперт.

США бросают Украину?

На фоне трудностей с согласованием помощи Украине встает вопрос о том, насколько США в целом готовы продолжать поддерживать Киев. 6 декабря стало известно о выделении Вашингтоном нового пакета вооружений для Украины на сумму до $175 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что этот пакет может стать одним из последних предоставленных США Киеву, если Конгресс не примет решение о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

Джон Кирби, в свою очередь, процитировал представителя президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что без американской поддержки "существует большой риск того, что Украина может проиграть" в конфликте с Россией.

Эти заявления звучат на фоне неудовлетворительных для Киева результатов на фронте. Зеленский в начале месяца в интервью информационному агентству Associated Press признал, что летнее контрнаступление ВСУ не достигло тех результатов, на которые надеялись в Киеве. Позже независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine, писало, что из-за масштабных потерь Киевом боевой техники в результате провалившегося контрнаступления в США усилилось противодействие идее предоставления Украине больших объемов вооружений и военного финансирования. Причем ослабление западной поддержки Киева, как отмечает издание, может подорвать способность Украины не только проводить военные операции, но даже выполнять самые базовые функции государства.

Украина утратила свой особенный статус для стран Запада, и они больше не считают конфликт в стране вопросом собственной безопасности, полагает старший научный сотрудник исследовательского Института мировой экономики Петерсена Якоб Киркегор, слова которого приводит Financial Times. Без помощи со стороны США и ЕС стране придется прибегать к монетарному финансированию бюджета Центробанком, а это приведет к гиперинфляции и подрыву экономической стабильности государства, отмечает издание.

Сегодня приоритеты внутренней политики США начинают превалировать над интересами внешней и в такой ситуации пытаются "задвинуть Украину куда подальше", отмечает Владимир Васильев. При этом администрация, по его словам, не намерена сбрасывать украинскую карту.

Говорить о том, что Украина стала менее важна для Запада, не стоит, полагает политолог-американист Малек Дудаков.

"Просто сейчас мы наблюдаем элемент раскола между двумя партиями. Украина действительно стала менее важна для республиканцев, они используют украинскую повестку в отношении демократов, пытаясь выбить себе уступки по приоритетным для себя вопросам. Это привело к определенному кризису при принятии новых украинских траншей, и теперь эта история затягивается. Тем не менее, думаю, рано или поздно эти деньги все же будут предоставлены. Это произойдет либо ближе к Рождеству, то есть до 25 декабря, либо уже после — до середины января", — сказал эксперт ТАСС.

США заставляют сомневаться в себе

Тем временем противоборства в Конгрессе грозят обернуться проблемами не только для Украины, но и для самих США. Как пишет Bloomberg, борьба между демократами и республиканцами может поставить под сомнение надежность Вашингтона в глазах его партнеров в Европе и Азии, рассчитывающих на лидерство и поддержку США в противостоянии с Россией и Китаем.

"Все, кто полагается на гарантии безопасности США, — Токио, Сеул, Канберра, не говоря уже о Тайбэе, — испытают шок: на американцев нельзя положиться, потому что они несерьезны", — сказал эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн.

Как обратили внимание в агентстве, беспокойство вызвали слова Байдена, обвинившего республиканцев в "игре в салочки" с национальной безопасностью США. Эта привязка внутриполитических требований к приоритетам внешней политики создает тревожный прецедент, отмечает Bloomberg.

Помимо утраты доверия к Вашингтону, ситуация в Конгрессе также может повлиять на выделение Украине помощи другими государствами.

"Все страны — союзники США очень внимательно следят за тем, что происходит в Вашингтоне. Чем сильнее там идут баталии по теме Украины, тем сложнее согласовывать транши на уровне Европы", — отметил Малек Дудаков.

Сам Байден признает, что прекращение отправки США помощи Украине поставит под угрозу поддержку Киева Европой. На этом фоне он призывает Конгресс одобрить помощь Киеву до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине месяца.

"Если мы откажемся [от помощи Киеву], сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объемами? Это слишком серьезно", — сказал глава государства.

Лидия Мисник