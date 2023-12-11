СМИ: венгерские дальнобойщики блокировали движение грузовиков на границе с Украиной

Глава Ассоциации автоперевозчиков Венгрии Тивадар Арваи отметил, что "о полной блокаде речь не идет, поскольку полиция не дала на это разрешения, но движение грузовиков будет замедлено"

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Венгерские водители большегрузных автомобилей частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Как сообщил телеканал ATV в репортаже с пограничного пункта пропуска Захонь - Чоп, акция, в которой задействовано примерно 15 машин, может продлиться несколько дней.

Глава Ассоциации венгерских автоперевозчиков Тивадар Арваи заявил, что "о полной блокаде речь не идет, поскольку полиция не дала на это разрешения, но движение грузовиков будет замедлено". Легковые автомобили по-прежнему проезжают через КПП без всяких препятствий, а грузовые - лишь по несколько машин в час. В результате по обе стороны границы скопилась многокилометровая пробка, и венгерская полиция предупредила водителей, что время ожидания в очереди может доходить до 48 часов. Власти пытаются направить оттуда транспортный поток по другим маршрутам, в первую очередь к границе с Румынией.

Начав сегодняшнюю акцию, венгерские дальнобойщики присоединились к протестам польских и словацких коллег, которые также пытаются не допустить грузовики с Украины на свою территорию. По утверждению Арваи, выход украинских грузоперевозчиков на европейский рынок поставил "сотни венгерских предприятий на грань разорения".

Теперь Ассоциация венгерских автоперевозчиков пытается привлечь к этой проблеме внимание правительства страны и руководства Евросоюза. "Грузоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения [с Украиной] и восстановления лицензионных квот, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в заявлении ассоциации.

Как пояснил Арваи, в 2022 году Евросоюз разрешил украинским грузоперевозчикам начать работу на территории ЕС, чтобы те могли обеспечить гуманитарные поставки к себе на родину в связи с военным конфликтом. Однако их действия уже давно не отвечают первоначальным целям и "разрушают часть логистического сектора стран Евросоюза", подчеркнул глава ассоциации. По его словам, украинские перевозчики работают в совершенно другой экономической и правовой среде, и поэтому они не несут столь большие затраты и не подчиняются правилам ЕС.

На прошлой неделе Венгрия обратилась к руководству Евросоюза с просьбой пересмотреть соглашение с Украиной и учесть интересы государств - членов сообщества. Арваи считает, что необходимо "запретить украинским перевозчикам появляться в ЕС".