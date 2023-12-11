Великобритания сохранит санкции против РФ по завершении конфликта на Украине

Замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани заявила, что правительство ее страны намерено не допустить "восстановления военных возможностей России" сразу по завершении боевых действий

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Британские власти оставят в силе санкции против России по завершении конфликта на Украине, чтобы Москва не могла быстро восстановить свои военные мощности. Об этом заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани.

"Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", - указала Гани, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. По ее словам, британское правительство намерено не допустить "восстановления военных возможностей России" сразу по завершении боевых действий.

С начала специальной военной операции РФ на Украине Лондон внес в черный список около 1,8 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозил их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд). Ранее 11 декабря Министерство по делам бизнеса и торговли Великобритании сообщило, что правительство королевства учредит службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI), которая будет контролировать соблюдение частными компаниями санкций в отношении России.