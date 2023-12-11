Парламент Финляндии отклонил инициативу граждан о закрытии российского консульства

Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах появилась на сайте гражданских инициатив 4 апреля 2023 года сразу после вступления республики в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Парламент Финляндии не принял инициативу граждан о закрытии консульства России на Аландских островах. Об этом сообщил портал Yle со ссылкой на исполняющую обязанности спикера финского парламента Паулу Рисикко.

"Консульство в Мариехамне связано с государственным договором между Финляндией и Россией. Принятие или денонсация международного соглашения не является вопросом законодательства, и, следовательно, не подпадает под действие прав гражданской инициативы", - приводит ее слова портал.

Петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах появилась на сайте гражданских инициатив 4 апреля 2023 года сразу после вступления республики в НАТО. Она набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50,2 тыс. голосов в конце сентября. В начале ноября президент республики Саули Ниинистё заявлял, что не считает, что настало время для пересмотра особого статуса Аландских островов. По его словам, речь идет о довольно большой структуре международного права.

Аландский архипелаг является демилитаризованной территорией. Как отмечается на сайте ее правительства, этот статус был закреплен после Крымской войны 1856 года. В 1921 году была принята международная конвенция, подтверждавшая демилитаризацию. В 1940 году Финляндия заключила отдельное соглашение с Советским Союзом, которому было предоставлено право иметь консульство на Аландах для контроля за соблюдением этого статуса.