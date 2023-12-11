Сийярто счел безответственным шагом возможное начало переговоров с Украиной о приеме в ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что утверждения Еврокомиссии о выполнении Киевом четырех из семи условий для вступления в ЕС "просто не соответствуют действительности"

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Венгрия считает, что начало переговоров с Украиной о приеме в Евросоюз стало бы сейчас безответственным шагом. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, на котором обсуждаются вопросы оказания помощи Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

"С европейской точки зрения было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины [в ЕС]. Мы хотели бы четко заявить, что отвергаем такой подход", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в перерыве заседания.

Он отметил, что утверждения Еврокомиссии о выполнении Украиной четырех из семи условий для вступления в ЕС "просто не соответствуют действительности". По его мнению, прежде чем начинать переговоры, необходимо тщательно проанализировать последствия присоединения Украины к сообществу. "Мы выступаем за проведение стратегических дебатов по вопросу о том, как более тесное сотрудничество ЕС с Украиной может принести пользу всем странам", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).