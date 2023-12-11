ЕС ввел санкции против шести человек и пяти организаций Ирана за якобы военную помощь РФ

В Официальном журнале Евросоюза говорится, что "Россия использует БПЛА иранского производства" в ходе СВО

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против Ирана, добавив в черный список шесть человек и пять организаций за якобы оказанную военную помощь России в конфликте на Украине. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе утверждается, что "Россия использует БПЛА иранского производства" в ходе специальной военной операции, в связи с чем ЕС и вводит санкции против Ирана.

В черный список попали, в частности, иранские компании, разрабатывающие и производящие в Иране компоненты для БПЛА, а также представители их руководства и научные специалисты.

ЕС после начала военной операции России на Украине начал вводить санкции против Ирана из-за якобы поставок Москве беспилотников. Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.