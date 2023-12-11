На Украине сообщили об открытии пункта пропуска "Ягодин - Дорохуск" на границе с Польшей

Министр инфраструктуры страны Александр Кубраков заявил, что в украинском направлении проехали 15 транспортных средств

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украина и Польша договорилась о разблокировании КПП "Ягодин - Дорохуск". Об этом сообщил заместитель главы правительства - министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Блокада пункта пропуска "Ягодин - Дорохуск" завершена. С 14:00 (15:00 мск - прим. ТАСС) там восстановлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств. Они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются, они будут следовать в сторону Польши", - написал он в Telegram-канале.

Кубраков отметил, что блокировка этого КПП длилась более месяца, и выразил надежду, что еще три заблокированных пункта на украинско-польской границе будут вскоре открыты.

По данным источника агентства ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1"), 12 декабря будет открыт пункт пропуска "Рава-Русская - Хребене", а потом - поочередно остальные пункты пропуска.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля 2022 года.