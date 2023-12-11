WP: Израиль применил боеприпасы США с белым фосфором при обстреле Ливана в октябре

Газета указывает, что использование подобных снарядов вблизи мест проживания гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), журналисты которой провели анализ обломков ракеты и фотоснимков.

Издание указывает, что ее сотрудник обнаружил фрагменты трех 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в небольшой деревне в южной части Ливана. По ее информации, в результате обстрела оказались сожжены по меньшей мере четыре дома, пострадали девять мирных жителей, трое из них госпитализированы. При этом WP отмечает со ссылкой на данные экспертизы, что маркировка снарядных гильз указывает на то, что они были произведены в США в 1989 и 1992 годах. Кроме того, несколько опознавательных знаков указывает на то, что снаряды содержали белый фосфор, а видеозаписи обстрелов Дейры от 16 октября, полученные газетой от правозащитников из объединения Amnesty International, также наглядно демонстрируют факт использования химических боеприпасов, оставляющих характерные дымные следы.

Как отмечает газета, боеприпасы вошли в пакеты помощи США для Израиля, увеличившиеся после очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке. WP указывает, что использование подобных снарядов вблизи мест проживания гражданского населения запрещено международным гуманитарным правом и "могут расцениваться как военное преступление".

Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. Зажигательное оружие относится к обычным видам вооружений, однако 3-й протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает его применение против гражданского населения и гражданских объектов, а также в ходе ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.

11 октября МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда сообщил, что Палестина просит Международный уголовный суд (МУС) заняться вопросом применения запрещенного оружия Израилем при бомбардировках анклава. Вместе с тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге в Нью-Йорке 13 октября, что у организации "нет подтверждений использования Израилем белого фосфора".