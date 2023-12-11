СМИ: Зеленский предложил президенту Бразилии встретиться, но тот отказался

Как сообщили источники газеты O Globo, Луис Инасиу Лула да Силва не согласился, так как запрос был сделан "в самый последний момент"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, когда тот сделал остановку в Бразилии по пути на инаугурацию президента Аргентины. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники в МИД Бразилии.

По словам источников, лидер Бразилии не согласился встретиться, так как запрос был сделан "в самый последний момент" - в четверг, 7 декабря, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран - членов Южноамериканского общего рынка в Рио-де-Жанейро. Кроме того, время встречи и обстоятельства были сочтены "необычными": Зеленский сделал остановку для дозаправки своего самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря вечером. В Аргентину он вылетел уже через два часа после посадки самолета. "Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления", - сказал изданию неназванный дипломат.

В мае украинский и бразильский лидеры присутствовали на саммите Группы семи в Хиросиме, однако тогда им не удалось провести двустороннюю встречу, на которую, по словам Лулы да Силвы, Зеленский "не явился". По признанию главы южноамериканской республики, выступление Зеленского на расширенной встрече "семерки" не изменило его позиции по ситуации на востоке Европы. Лидерам двух стран удалось встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

С момента вступления в январе на пост президента Лула да Силва отмечал, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев в свою очередь приглашает Бразилиа к взаимодействию по так называемой формуле мира Зеленского.