Суд в Финляндии продлил арест россиянина Тордена

Решение приняли по запросу Пограничной охраны

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей гражданина России Воислава Тордена, задержанного ранее по запросу Украины. Об этом сообщает портал Yle.

"Россиянин, подозреваемый в террористических преступлениях на Украине, остается под стражей в Финляндии", - говорится в сообщении. Решение принято по запросу Пограничной охраны.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан пограничниками Финляндии, сообщала Helsingin Sanomat.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год.

Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.