Депутаты Сейма Польши проголосовали против вотума доверия правительству Моравецкого

Своим кандидатом на пост главы правительства объединенная оппозиция уже выдвинула лидера объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) не проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

По ее информации, за вотум доверия выступил 190 законодатель, против - 266. Как и ожидалось, кабинет Моравецкого поддержали депутаты бывшей правящей партии "Право и справедливость" (ПиС), а отказали ему в доверии законодатели от оппозиционной коалиции, располагающей в Сейме после выборов 15 октября парламентским большинством.

После того, как кабинет Моравецкого не смог получить вотум доверия, инициатива по выбору нового премьер-министра и членов его кабинета переходит к Сейму. Своим кандидатом на пост главы правительства объединенная оппозиция уже выдвинула лидера крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска.