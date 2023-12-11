ЦРУ предупредило Ирак о последствиях атак на американские объекты

Как сообщило агентство, американские силы в Ираке и Сирии с 7 октября были атакованы минимум 84 раза

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предупредил премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани о "серьезных последствиях", которые будут приняты Вашингтоном в случае, если Багдад не предпримет действий по прекращению атак на американские объекты. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на иракского чиновника.

Предупреждение Бернса связано с участившимися случаями нападений на объекты США в Ираке. Как отметило агентство, американские силы в Ираке и Сирии с 7 октября были атакованы как минимум 84 раза. Ранее заместитель генерального секретаря ливанской шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на американские базы в Ираке и Сирии имеют крайне большое значение для прекращения израильской агрессии против сектора Газа.

8 декабря портал Shafaq News сообщил, что посольство США в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены иракские госучреждения и иностранные дипмиссии, подверглось ракетной атаке. По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Агентство AFP проинформировало, что в районе посольства упали три ракеты, выпущенные боевиками. В результате атаки никто не пострадал. Посольство США в комментарии для AFP призвало власти Ирака обеспечить защиту дипломатического персонала и военных объектов западной коалиции по борьбе с террористами.

Как заявил американский чиновник AP, Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора также сообщил ас-Судани, что Вашингтон ожидает от правительства Ирака действий по предотвращению нападений на американские объекты.