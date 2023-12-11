США намерены объявить о выделении новой военной помощи Украине в декабре

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Власти США выделят Украине до конца текущего месяца новую военную помощь. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца", - сказал он на борту самолета президента США во время его следования в штат Пенсильвания.

Отвечая на вопрос о том, просил ли президент Украины Владимир Зеленский американское руководство пригласить его в США или это была инициатива американской стороны, Кирби подчеркнул: "Это было приглашение президента [Джо] Байдена. И опять же, мы считаем, что это происходит в важнейший момент. Это самое подходящее время для приезда президента Зеленского в город [Вашингтон] для обсуждения этих вопросов".