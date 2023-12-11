Боррель сообщил о расширении ЕС своей миссии в Армении до 209 человек

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить численность своей гражданской миссии ЕС в Армении на 50% - с 138 до 209 человек, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле с 138 до 209 человек, это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - сказал Боррель.