Польские перевозчики вновь заблокировали КПП "Дорохуск - Ягодин" на границе с Украиной

До этого правительство Украины сообщило об открытии этого пункта

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Польские перевозчики заблокировали грузовиком движение по дороге в сторону украинской границы на КПП "Дорохуск - Ягодин", об открытии которого после продолжительной блокады ранее в понедельник отчитались власти Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Оно опубликовало видео, на котором проезду мешает фура, а его автор возмущается бездействием местной полиции.

Ранее вице-премьер Украины Александр Кубраков сообщал, что Киев и Варшава договорились о разблокировании этого пункта пропуска. Он выразил надежду на скорое открытие еще трех КПП на украинско-польской границе. По данным источника агентства ТСН (Телевизионная служба новостей телеканала "1+1"), 12 декабря будет открыт пункт пропуска "Рава-Русская - Хребене", а потом поочередно остальные пункты пропуска.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Водители грузовиков вынуждены сутками стоять в многокилометровых очередях. Протестующие польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и восстановить систему разрешений для украинских транспортных компаний, существовавшую до 24 февраля прошлого года. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя. Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что потери импорта Украины из-за блокады составят не менее 20%. В свою очередь экспорт страны через польскую границу за ноябрь уменьшился на 40%, отметили в Минэкономики.