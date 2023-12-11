В ООН заявили, что не могут подтвердить применение Израилем белого фосфора в Ливане

По словам официального представителя генсека всемирной организации Стефана Дюжаррика, беспокойство вызывает любой случай использования зажигательных боеприпасов, особенно в населенных районах

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. ООН не располагает информацией, которая позволила бы подтвердить факт применения Израилем американских боеприпасов с белым фосфором в Ливане. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"У меня нет достоверной информации, чтобы подтвердить это. Наше беспокойство, конечно же, вызывает любой случай использования зажигательных боеприпасов, особенно в населенных районах", - сказал он.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, Израиль использовал поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрелов южной части Ливана в октябре. Этот вывод делается на основании анализа фрагментов боеприпасов и фотоснимков с места событий, проведенного корреспондентами газеты. Белый фосфор применяется для снаряжения авиационных бомб, кассетных боеприпасов авиации, артиллерийских снарядов, мин, а также в смесях. Зажигательное оружие относится к обычным видам вооружений, однако 3-й протокол Конвенции ООН о негуманном оружии 1980 года запрещает его применение против гражданского населения и гражданских объектов, а также в ходе ударов по военным целям в гражданских районах. Правозащитные организации призывают классифицировать фосфорные бомбы как химическое оружие.