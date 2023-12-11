В ООН заявили, что КПП "Керем-Шалом" должен работать не только как проверочный пункт

Официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик сообщил, что этот пункт должен функционировать как точка въезда в Газу

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. ООН призывает открыть контрольно-пропускной пункт (КПП) "Керем-Шалом" на границе Израиля и сектора Газа для ввоза помощи в сектор Газа и не ограничивать работу КПП проверочными функциями. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"["Керем-Шалом"] открывается как проверочный пункт, но не транзитный пункт. Что бы мы хотели видеть <...>, и что бы сделало всю работу более эффективной, так это функционирование КПП "Керем-Шалом" как точки въезда в Газу", - сказал он.

Ранее в понедельник Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) подтвердило, что Израиль откроет КПП "Керем-Шалом", и что это позволит увеличить число проверок в два раза. Информации о том, когда именно будет открыт контрольно-пропускной пункт, в КОГАТ не привели.