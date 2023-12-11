Раскольники при поддержке сил теробороны захватили храм УПЦ в селе под Киевом

По информации Союза православных журналистов, представители местной теробороны в сопровождении полиции прибыли на территорию храма в 05:30 мск

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рейдеры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полиции захватили храм Великомученицы Параскевы Пятницы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ходосовка под Киевом. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"11 декабря 2023 года около 20 членов теробороны при поддержке сотрудников полиции захватили храм УПЦ в честь великомученицы Параскевы Пятницы в селе Ходосовка Киевской области", - говорится в сообщении на сайте СПЖ.

По информации союза, представители местной теробороны в сопровождении полиции прибыли на территорию храма в 05:30 мск, оцепили ее, затем срезали замки на дверях храма и воскресной школы, заменив их своими, и опечатали строения.

По данным СПЖ, каноническая община судилась с раскольниками более года за управление храмом Великомученицы Параскевы Пятницы. Однако дело развалилось, и областной хозяйственный суд направил его на рассмотрение в районную инстанцию. После этого решения раскольники решились на силовой метод решения спора в свою пользу.

Власти Украины в последние годы взяли курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.