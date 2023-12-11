На Украине умер воевавший на стороне ВСУ испанец

Как сообщили в МИД королевства, о смерти мужчины "проинформирована его семья"

МАДРИД, 11 декабря. /ТАСС/. Подданный Испании, участвовавший в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер в этой стране. Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в МИД королевстве.

По сведениям ведомства, о смерти мужчины "проинформирована его семья". "Мы в контакте с ними", - добавили в министерстве.

Как передает газета ABC, речь идет о 26-летнем жителе Каталонии. Нет сведений о том, прибыл ли мужчина на Украину самостоятельно. В мае 2022 года 12 испанцев присоединились к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины.