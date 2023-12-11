Глава МИД Грузии ознакомил еврокомиссара с прогрессом на пути в ЕС

Илья Дарчиашвили подчеркнул, что республика ждет решения Евросовета о предоставлении статуса кандидата

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Варгейи в Брюсселе обсудил реформы, проводимые республикой на пути евроинтеграции. Об этом сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.

"Илья Дарчиашвили предоставил еврокомиссару информацию об утвержденном правительством Грузии плане действий, который служит выполнению девяти рекомендаций Еврокомиссии. Во время беседы было отмечено, что грузинская сторона готова тесно сотрудничать с Евросоюзом с точки зрения выполнения указанных задач. Вместе с тем министр подчеркнул, что страна ждет решения Евросовета о предоставлении статуса кандидата", - говорится в сообщении.

Кроме того, Дарчиашвили и Варгейи обсудили шаги Грузии, уже предпринятые на пути интеграции в ЕС как на законодательном, так и институциональном уровне. Стороны также затронули саммит программы "Восточное партнерство" Евросоюза, который проводится в Брюсселе.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя в Брюсселе ежегодный доклад о расширении ЕС. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что будут выполнены девять шагов, включающих реформы в различных сферах.