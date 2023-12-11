В Британии заявили, что Европе надо заботиться о своей безопасности, не полагаясь на США

Глава Минобороны королевства Грант Шэппс отметил, что "в интересах Америки" продолжать поддерживать Украину

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Европе необходимо самой позаботиться о своей безопасности, не полагаясь на то, что помощь США будет вечной. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, выступая на совместной пресс-конференции в Лондоне со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.

"Я искренне считаю, что Европа должна пойти на то, чтобы начать заботиться о собственной безопасности. Мы не можем все время ожидать, что США будут всегда приходить на помощь Европе", - сказал министр, слова которого приводит газета Politico.

Комментируя ситуацию вокруг пакета помощи Украине, который не может получить одобрение Конгресса США, Шэппс заявил, что "в интересах Америки" продолжать поддерживать Украину.

"Однако Европе совершенно необходимо активизировать свои усилия. Это одна из причин того, почему мы сейчас тоже работаем над повышением наших военных расходов", - подчеркнул он.