Глава МИД Венгрии заявил вице-премьеру Украины, что ЕС не готов к переговорам о вступлении

Петер Сийярто сообщил, что "Еврокомиссия не смогла должным образом подготовиться к такому решению и практически не имеет представления о том, какое влияние окажет вступление Украины на Европейский союз и входящие в него государства"

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Европейский союз пока не готов начать переговоры с Украиной о вступлении и должен подумать о других формах двустороннего сотрудничества. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Брюсселе с вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

"Для нас переговоры с Украиной о вступлении не являются тактическим вопросом. Еврокомиссия не смогла должным образом подготовиться к такому решению и практически не имеет представления о том, какое влияние окажет вступление Украины на Европейский союз и входящие в него государства. Существует много способов укрепления сотрудничества между Евросоюзом и Украиной, но сегодня сообщество не готово начать переговоры о вступлении. Это реальность", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто, участвовавший в совещании с коллегами из стран Евросоюза в Брюсселе, встретился также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он, как и Стефанишина, был приглашен в бельгийскую столицу на заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором рассматривался вопрос об оказании помощи Киеву. В беседе с ним, продолжавшейся около часа, глава венгерского МИД также заявил, что начало переговоров о приеме Украины в ЕС пока не подготовлено. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал не включать этот вопрос в повестку дня саммита ЕС в Брюсселе 14-15 декабря, поскольку Киев не выполнил необходимые условия и в сообществе нет единства мнений по этому поводу.