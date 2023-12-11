Президент Польши приведет правительство Туска к присяге 13 декабря

Об этом сообщила глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандых

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда приведет правительство Дональда Туска к присяге 13 декабря. Об этом сообщила глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых.

"По приглашению президента Анджея Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после того, как был получен вотум доверия, приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 09:00 (11:00 мск) в президентском дворце", - написала она на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).