СвДП проведет опрос членов партии по вопросу выхода из правящей коалиции ФРГ

Как отметил член правления Свободная демократическая партии Германии Кристофер Голь, результат опроса не будет обязательным к исполнению

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Свободная демократическая партии Германии (СвДП, либералы) проведет опрос среди своих членов по вопросу возможного прекращения участия в правящей коалиции с социал-демократами (СДПГ) и "Зелеными", его результат не будет обязательным к исполнению. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) член правления СвДП Кристофер Голь.

"Только что федеральное правление приняло решение в ближайшие дни по запросу 598 членов начать онлайн-опрос по вопросу: "Должна ли СвДП как часть федерального правительства прекратить участие в коалиции с СДПГ и "Зелеными"? Варианты ответа - да или нет", - написал он. Как отметил Голь, планируется, что процедура голосования продлится 14 дней и будет сопровождаться "честным предоставлением аргументов "за" и "против".

Несмотря на то, что результаты опроса не будут иметь обязательной силы и скорее служат пониманию настроений в рядах партии, они могут оказать существенное влияние на работу в правительстве ФРГ. Если подавляющее большинство свободных демократов выступит за выход из коалиции, их лидеру Кристиану Линднеру будет крайне сложно привести аргументы в пользу того, почему СвДП должна остаться частью кабмина. Пока партийное руководство привержено сохранению нынешнего правящего альянса.

Инициативу по опросу о целесообразности дальнейшего участия СвДП в коалиции запустили в ноябре члены подразделения партии в Касселе (федеральная земля Гессен). Для проведения голосования было необходимо собрать 500 подписей.

В последнее время рейтинг правящей коалиции ФРГ последовательно падает. Не в последнюю очередь это связано с недавним вердиктом Федерального конституционного суда, который запретил тратить €60 млрд на климатические и экологические проекты, что привело к серьезному бюджетному кризису в республике. Изначально эти средства были заложены на борьбу с последствиями пандемии, но правительство Олафа Шольца в конце 2021 года перераспределило их в новый фонд. Суд спустя почти два года постановил, что это решение было неконституционным. Теперь правительству придется изыскивать эти средства из других источников, чтобы финансировать уже согласованные проекты. Однако это осложняется тем, что кабмин не успел в надлежащие сроки согласовать бюджет на 2024 год.