"Исламский джихад" сообщил о проведении совместной операции с ХАМАС против военных Израиля

В группировке "Сарая аль-Кудс" заявили,, что палестинским бойцам удалось убить и ранить военнослужащих из группы ВС еврейского государства в ходе перестрелки в районе Аль-Фаллуджа

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения "Исламский джихад", сообщила о проведении совместной операции с группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - боевым крылом движения ХАМАС - против подразделений израильской армии.

Как отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Сарая аль-Кудс", палестинским бойцам удалось убить и ранить военнослужащих из группы ВС еврейского государства в ходе перестрелки в районе Аль-Фаллуджа, расположенном близ лагеря беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Кроме того, "Сарая аль-Кудс" взяла на себя ответственность за уничтожение нескольких танков и бронетранспортеров израильской армии близ населенных пунктов Такаддум, Аз-Зайтуна и Хан-Юнис в секторе Газа.