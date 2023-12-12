Шольц назвал принцип двух государств возможным разрешением ближневосточного конфликта

Канцлер Германии отметил, что его страна стремится к максимальной защите мирных жителей

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с королем Иордании Абдаллой II заявил, что устойчивое урегулирование ближневосточного конфликта может базироваться лишь на решении, основанном на принципе двух государств. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня канцлер [ФРГ Олаф] Шольц поговорил по телефону с королем Иордании Абдаллой II о ситуации на Ближнем Востоке", - отметил Хебештрайт. Шольц, по его словам, высоко оценил роль Иордании в нынешнем конфликте и подчеркнул, что "Германия стремится к максимальной защите мирных жителей, а также к существенному улучшению и стабилизации гуманитарной ситуации гражданского населения в секторе Газа".

"Канцлер и король также согласились с тем, что необходимо думать о будущем сектора Газа и Западного берега [реки Иордан] после завершения вооруженного конфликта. Устойчивое решение, которое позволило бы израильтянам и палестинцам жить в мире и безопасности, может быть достигнуто только на основе принципа двух государств", - резюмировал представитель кабмина ФРГ.