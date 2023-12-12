Палата представителей 14 декабря проголосует по резолюции об импичменте Байдена

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг, 14 декабря, проголосует по резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование с целью вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на законодателя Лизу Маккейн.

По ее словам, спикер нижней палаты Конгресса сделал соответствующее заявление на закрытом заседании членов Палаты представителей от Республиканской партии. Перед голосованием резолюция должна быть рассмотрена комитетом по регламенту Палаты представителей.