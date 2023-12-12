СМИ: переговоры ХАМАС и Израиля о новой сделке по пленным ожидаются на следующей неделе

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник передает, что "начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа, однако сами переговоры еще не начались"

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Переговоры между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля по поводу заключения новой сделки по обмену пленными могут начаться на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский источник.

"Мы ожидаем начала серьезных переговоров по заключению новой сделки по пленным на следующей неделе, - сказал он. - ХАМАС потребовало полного прекращения огня и не закрыло дверь для гуманитарного перемирия на новых условиях". По словам источника, "начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа, однако сами переговоры еще не начались".

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по израильской территории, в ответ военные возобновили боевые действия в анклаве.