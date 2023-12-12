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Военная операция на Украине

Telegraph: лидеры Европы хотят, чтобы Лондон возглавил усилия Запада по поддержке Киева

Газета со ссылкой на дипломатические источники передает, что Украина и некоторые европейские страны обеспокоены уменьшением роли Германии и Франции в качестве союзников и спонсоров Киева

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Европейские лидеры хотят, чтобы Великобритания и ее премьер-министр Риши Сунак возглавили и помогли активизировать усилия западных стран по оказанию поддержки Украине. Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает газета The Daily Telegraph.

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По словам собеседников издания, сама Украина и некоторые европейские страны обеспокоены уменьшением роли Германии и Франции в качестве союзников и спонсоров Киева. Серьезные проблемы для ЕС создает и позиция Венгрии, заявляющей о намерении заблокировать как процесс вступления Украины в Евросоюз, так и выделение стране €50 млрд. При этом Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Украине на $61 млрд, а правительство ФРГ не может найти выход из бюджетного кризиса.

"Что останется делать Киеву, если ни один из крупных игроков не сможет помочь? Его будет ждать поражение на пороге ЕС и НАТО, - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат. - Все боятся, что если Берлин не прекратит свои садомазохистские упражнения с бюджетом, а [президент Франции Эмманюэль] Макрон будет предпочитать громкие речи серьезной поддержке, то мы примем поражение Киева и Европы в этой войне. Пока [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и Макрон слишком заняты своими проблемами, Сунаку нужно взять инициативу на себя и объединить их, чтобы придать новый импульс [западной поддержке Киева], поскольку так больше продолжаться не может".

При этом другой собеседник издания выразил сомнения по поводу того, что в правящей Консервативной партии Великобритании есть "подобная Уинстону Черчиллю" фигура, которая в текущей ситуации могла быть сплотить союзников Украины.

"У вас довольно харизматичный министр иностранных дел. У него много энергии, и он мог бы выступать с речами то тут, то там, чтобы всех подзарядить, - заявила изданию вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. - От премьер-министра ждут стратегических решений, которые гарантируют, что принцип "столько, сколько понадобится" найдет воплощение в долгосрочной поддержке". 

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