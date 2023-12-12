В Австрии заявили, что пока не одобрят начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами, заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер

ВЕНА, 12 декабря. /ТАСС/. Австрия в текущих условиях не согласится на начало переговоров о вступлении Украины в состав ЕС, Киев не должен пользоваться привилегиями по сравнению с другими кандидатами. Об этом заявил австрийский федеральный канцлер Карл Нехаммер, выступая перед комитетом по делам Евросоюза Национального совета республики (нижней палаты парламента).

"Нехаммер ответил депутатам от [оппозиционной] Австрийской партии свободы, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении с Украиной в нынешних условиях. В частности, не должно быть никакого фаворитизма по отношению к Украине по сравнению с Боснией и Герцеговиной, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении", - говорится в протоколе парламентской сессии.

По словам Нехаммера, Украине и Молдавии "должна быть предложена перспектива вступления [в состав ЕС] в знак солидарности". При этом австрийский канцлер высказался категорически против "ускоренной процедуры" вхождения в состав объединения для этих двух государств.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая считает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.