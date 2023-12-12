NYT: обучение ВСУ по американскому образцу не принесло результатов

Как отмечает издание, из-за неудач на поле боя Вооруженные силы Украины понесли большие потери, а больницы в стране оказались переполнены ранеными военными

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Контрнаступление Украины оказалось безуспешным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обучались по американскому образцу, что не принесло результатов. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, контрнаступление в 2023 году "строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской". Критики утверждают, отмечает издание, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, "по большей части безуспешно".

Как указывает издание, в результате неудач на поле боя украинские больницы оказались заполнены ранеными военными, а число жертв было огромным.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский признал отсутствие значимых успехов в контрнаступлении Киева. В начале ноября главком ВС Украины Валерий Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и украинские войска не смогут добиться глубокого прорыва.

ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВСУ потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Месяцем ранее он сообщал, что Киев с начала контрнаступления потерял свыше 90 тыс. военнослужащих, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов.