Беннет назвал условие завершения конфликта в Газе

Бывший премьер-министр Израиля также подчеркнул, что ни у одного израильтянина "нет желания управлять жизнью" палестинцев

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Конфликт в секторе Газа закончится только после того, как будут убиты или захвачены все боевики, особенно руководство радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил в понедельник бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу NBC News.

"Во-первых, это завершится либо убийством, либо захватом всех боевиков, особенно руководства [ХАМАС], во-вторых, будет создана буферная зона безопасности примерно в 1,5 км вглубь Газы, чтобы отодвинуть их от нашей границы", - сказал он.

Беннет также отметил, что ни у одного израильтянина "нет желания управлять жизнью" палестинцев. "Я считаю правильным создать временное технократическое правительство из компетентных людей <...>, которое будет управлять сектором в течение нескольких лет, пока мы не сможем создать постоянную структуру", - заключил бывший премьер-министр.

Ранее газета The Washington Post информировала, что Соединенные Штаты настаивают на том, что после окончания боевых действий в секторе Газа управление им необходимо передать в руки "обновленной" палестинской администрации, однако эта идея остается непопулярной как среди палестинского населения, так и в израильском правительстве.

Как отмечает издание, вопрос о послевоенной администрации сектора Газа все еще остается крайне сложным. Власти еврейского государства признают необходимость разработки планов по налаживанию управления анклавом, однако у них нет конкретных предложений, и они предпочли бы, чтобы решение по вопросу было принято третьей стороной, указывает The Washington Post со ссылкой на представителей США, участвовавших в консультациях с израильскими властями.