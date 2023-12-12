Туркмения рассчитывает на сотрудничество с Европой в сферах энергетики и транспорта

Президент страны Сердар Бердымухамедов поручил продолжать активное сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта и коммуникаций со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Туркмения связывает с государствами Европы свои планы по развитию в области энергетики, транспорта, технологий. Об этом сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов, выступая на расширенном заседании кабмина с участием руководителей дипломатических миссий и консульских учреждений страны, представительств Туркмении при международных организациях.

"Наша страна связывает имеющиеся большие планы и программы с государствами Европы в области энергетики, транспорта, технологий и ряде других сфер, которым следует придать конкретное наполнение", - сказал Бердымухамедов. Текст его выступления приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

По словам главы государства, также следует осуществлять соответствующую деятельность для выполнения стратегии "Великий Шелковый путь", являющейся частью мультимодального транспортно-транзитного коридора из Азии в Европу.

"Недавно на конференции высокого уровня в рамках Третьего форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" нашей страной был предложен проект формирования транспортного коридора из Китая через территорию Центральной Азии к туркменскому побережью Каспия, а также в Иран, на Ближний и Средний Восток. В данном контексте была поставлена задача наладить с заинтересованными сторонами целенаправленный диалог для достижения договоренностей по этому проекту", - отметил он.

Президент поручил продолжать активное сотрудничество в сферах экономики, энергетики, транспорта и коммуникаций со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества.