Министр обороны Израиля заявил о массовой сдаче в плен боевиков ХАМАС

Йоав Галант отметил, что выйдя из бункеров, представители радикального движения признаются, что им не хватает оружия и продовольствия

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о массовой сдаче в плен боевиков радикальной группировки ХАМАС по мере того, как израильские военные зачищают контролируемые экстремистами участки сектора Газа.

Террористы ХАМАС массово сдаются, включая тех, кто принимал участие в атаках 7 октября, в то время как израильские силы закручивают гайки на последних оплотах исламистов в Джебалии и Шеджайе в секторе Газа, приводит слова министра новостное издание Yedioth Ahronoth. "Радикалы близки к краху. О ситуации говорит количество сдач. Выйдя из бункеров, они признаются, что им не хватает оружия и продовольствия", - сказал Галант.

Ранее глава военного ведомства заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции в секторе Газа "тысячи боевиков и сотни командиров" вооруженных формирований, связанных с ХАМАС. Также, по словам Галанта, уничтожено множество объектов инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа: "туннели, военная инфраструктура, склады боеприпасов". Кроме того, военные заполучили сотни компьютеров, из которых извлекли разведданные, добавил он.