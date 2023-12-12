Лукашенко: Минск и Ашхабад сохранят интерес к сотрудничеству на фоне современных вызовов

Президент Белоруссии также отметил, что признание со стороны мировой общественности статуса постоянного нейтралитета Туркмении и его приверженность расширению дружественных отношений со всеми государствами "особенно важны в нынешних условиях возникновения различных угроз бесконфликтному сосуществованию"

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Минск и Ашхабад сохранят заинтересованность в развитии сотрудничества, несмотря на вызовы современности. Об этом он написал в поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю Международного дня нейтралитета.

"Уверен, что несмотря на вызовы современности, Минск и Ашхабад сохранят заинтересованность в развитии результативного взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на укрепление экономических потенциалов двух стран, рост благосостояния наших граждан", - написал белорусский лидер. Текст поздравлений приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Лукашенко добавил, что признание со стороны мировой общественности статуса постоянного нейтралитета Туркмении и его приверженность расширению дружественных отношений со всеми государствами "особенно важны в нынешних условиях возникновения различных угроз бесконфликтному сосуществованию и политическому диалогу".

Президент Белоруссии пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации намеченных планов, а народу Туркмении - добра и процветания.

Туркмения во вторник отмечает День нейтралитета. В этом году исполняется 28 лет с момента обретения страной нейтрального статуса. Этот день в республике выходной.

С 2017 года 12 декабря также празднуется Международный день нейтралитета. Инициатива о его учреждении была выдвинута занимавшим тогда пост президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым 12 декабря 2015 года на состоявшейся в Ашхабаде международной конференции, посвященной 20-летию нейтрального статуса страны. 2 февраля 2017 года на 71-й сессии Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию 71/275 о провозглашении 12 декабря Международным днем нейтралитета. В организации отметили, что национальная политика нейтралитета, проводимая некоторыми странами, может помочь в повышении уровня международной безопасности как в регионах, так и в общемировом масштабе.