Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что военные методички НАТО не работают

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички НАТО не работают.

"Надежды были, но они не оправдались", - сказал он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си. По его словам, ситуация на фронте очень сложная, а старые "учебники" НАТО по ведению войны "нужно отправить обратно в архивы".

Данилов также назвал ошибкой Киева излишний оптимизм. "Люди иногда совершают ошибки. Нельзя всю жизнь быть отличником", - добавил секретарь Совбеза.

При этом Данилов заявил, что задержка помощи Киеву в США не является трагедией, и он надеется, что хоть какое-то военное финансирование обязательно поступит на Украину.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу, с начала месяца ВС Украины потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц вооружения и военной техники. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление Киева не достигло результатов.