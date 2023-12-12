NYT: военные США предложили Украине удерживать позиции и через год начать переговоры с РФ

По данным газеты, цель этой стратегии заключается в создании Киевом "достаточно убедительной угрозы", чтобы Москва могла рассмотреть возможность участия в переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Несколько американских военных предложили Украине сосредоточиться на удержании имеющихся территорий, чтобы к концу 2024 года начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее данным, некоторые американские военные хотят, чтобы Украина "сосредоточилась на удержании имеющейся территории и наращивании способности производить оружие в течение 2024 года". Цель этой стратегии авторы видят в том, чтобы Украина "создала достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в серьезных переговорах в конце следующего года или в 2025 году", уточняет газета.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.