В Бангладеш порядок в период всеобщих выборов будет обеспечивать армия

Голосование запланировали на 7 января

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 декабря. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Бангладеш обратилась к армии страны с просьбой выделить силы для обеспечения порядка в период парламентских выборов, которые запланированы на 7 января 2024 года. Об этом заявил на брифинге представитель вооруженных сил генерал-лейтенант Вакар-уз-Заман.

"Избирательная комиссия хочет, чтобы мы были задействованы для обеспечения проведения свободных и справедливых выборов в здоровой атмосфере. Мы гарантировали им полную поддержку", - сказал он.

По его словам, силы сухопутных войск будут развернуты по всей стране на 13 дней, начиная с 29 декабря. "Мы окажем избиркому помощь в том объеме, в котором он захочет", - указал он.

Отвечая на вопрос о численности войск, Вакар-уз-Заман напомнил, что в ходе предыдущих выборов в обеспечении порядка участвовали более 35 тыс. военнослужащих. Так же может быть и в этот раз, но армия готова и на большее.

На предстоящих выборах премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. Сорвать выборы планирует крупная оппозиционная Национальная партия Бангладеш, которая летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос.