Замгенсека ШОС заявил, что организация за 20 лет превратилась в трансрегиональную

Григорий Логвинов отметил, что "семья ШОС", которая включает в себя партнеров по диалогу и наблюдателей, насчитывает 26 государств

ПЕКИН, 12 декабря. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) с момента основания в 2001 году превратилась в трансрегиональное объединение. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов на встрече с пресс-клубом организации.

"ШОС создавалась 20 лет назад в определенном формате, в определенных региональных и глобальных реалиях, за прошедшие десятилетия ШОС претерпела фундаментальные изменения, - сказал Логвинов на мероприятии, прошедшем в секретариате организации. - Это было достаточно локальное объединение, чья повестка дня в основном была сосредоточена на Центральной Азии. Сейчас же ШОС - это гигантская трансрегиональная организация".

Он напомнил, что пока ШОС насчитывает девять государств-членов, но в скором времени их число увеличится до 10 за счет Белоруссии. "Александр Григорьевич Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств, которое состоится в Астане в следующем году", - сказал Логвинов.

По его словам, "семья ШОС", которая включает в себя партнеров по диалогу и наблюдателей, насчитывает 26 государств. "Повестка дня организация уже далеко не региональная, она уже имеет много глобальных аспектов", - отметил заместитель генсека. "Интерес к ШОС не падает, расширение числа государств, так или иначе взаимодействующих с ШОС, таит в себе огромный потенциал для сотрудничества", - указал он.

Комментируя итоги 2023 года для ШОС, Логвинов сказал, что организация продолжала уверенно функционировать, и практическая ткань взаимодействия в ее рамках продолжала нарастать. "К числу знаковых событий [этого года] я бы отнес дальнейшее расширение состава ШОС, Иран получил статус полноправного государства-члена и пять государств (Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ - прим. ТАСС) получили статус партнера по диалогу", - указал Логвинов.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства - члена организации.