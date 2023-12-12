NBC: в Сенате США не смогут договориться о выделении помощи Украине до конца года

По словам сенатора от штата Оклахома Джеймса Лэнкфорда, который ведет переговоры в Сенате по этому вопросу от Республиканской партии, "нет никакой возможности" принять решение касательно дополнительной помощи Киеве на текущей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Американские законодатели, вероятно, не смогут договориться о выделении дополнительных средств Украине на этой неделе - до ухода Сената на каникулы до конца года. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух американских сенаторов.

По словам сенатора от штата Оклахома Джеймса Лэнкфорда, который ведет переговоры в Сенате по этому вопросу от Республиканской партии, "нет никакой возможности" принять решение касательно дополнительной помощи Украине на текущей неделе. "Вопрос заключается в том, намерены ли мы заниматься этим на следующей неделе или мы все же будем решать это в начале января", - сказал он, имея в виду продление работы Сената, несмотря на планы уйти на рождественские каникулы 15 декабря.

Сенатор Крис Мерфи от штата Коннектикут, который ведет переговоры от имени демократов, назвал требования республиканцев "радикальными и нереалистичными". Тем не менее он не исключил, что путь к выделению Киеву помощи "может быть найден", если республиканцы пересмотрят свой подход.

11 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге сообщил, что власти США планируют до конца текущего месяца объявить о выделении Украине новой военной помощи. 7 декабря законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если инициатива получила бы поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.

Дальнейшая судьба законопроектов по предоставлению Киеву новых пакетов помощи остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать ее предоставление в будущем с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.