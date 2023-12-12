ЦАХАЛ нанес удары по позициям радикалов в секторе Газа, откуда запускались ракеты

Израильские военные сообщили, что в секторе Газа "нанесли удар по оружейному цеху, где были обнаружены сотни гранат, ракет и реактивных снарядов", а также "провели целенаправленный рейд на военный лагерь ХАМАС"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по нескольким ракетным площадкам в секторе Газа, которые использовались для запуска ракет по израильским городам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За истекшие сутки ВВС нанесли удары по нескольким ракетным площадкам, которые использовались для запуска ракет по израильтянам из сектора Газа. Войска ЦАХАЛ в Джебалии обнаружили позицию, откуда запускались ракеты в направлении города Сдерот. В ответ военные при помощи беспилотника нанесли удар по этой позиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, израильские военные в секторе Газа "нанесли удар по оружейному цеху, где были обнаружены сотни гранат, ракет и реактивных снарядов", а также "провели целенаправленный рейд на военный лагерь ХАМАС, где обнаружили около 250 готовых к использованию ракет, снарядов и гранатометов", добавили в пресс-службе.