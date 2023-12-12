Хуситы заявили о ракетном ударе по норвежскому танкеру Strinda

Корабль с партией нефти направлялся в Израиль

ДУБАЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар с помощью противокорабельной ракеты по норвежскому судну Strinda, которое направлялось в Израиль с партией нефти. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы <…> Йемена провели операцию против норвежского судна Strinda, которое перевозило нефть и направлялось к израильскому образованию. По нему был нанесен удар противокорабельной ракетой", - говорится в заявлении мятежников, текст которого Сариа опубликовал в Telegram-канале.

Хуситы утверждают, что за последние два дня им удалось "воспрепятствовать проходу ряда судов, которые отреагировали на предупреждения ВМС Йемена". Как отмечается, мятежники атаковали норвежское судно только после того, как "его экипаж отверг все предупреждения".

В ночь на 12 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании проинформировал, что в районе Баб-эль-Мандебского пролива к западу от порта Моха на юго-западе Йемена произошел инцидент с судном, в результате которого на нем произошло возгорание, экипаж в безопасности. Позже агентство Associated Press со ссылкой на частные разведывательные компании сообщило, что норвежское коммерческое судно Strinda, которое перевозило нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Центральное командование ВС США подтвердило атаку на судно, уточнив, что удар был нанесен противокорабельной крылатой ракетой, запущенной с подконтрольной хуситам территории. На сигнал Strinda отреагировал эсминец ВМС США Mason.