Армения приветствовала переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве

Глава МИД страны Арарат Мирзоян отметил, что это решение приветствуется не только правительством Армении, но и армянским народом, у которого также есть европейские стремления

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Армения приветствует переговоры Молдавии и Украины с ЕС о членстве, у Еревана также есть европейские стремления. Об этом на министерской встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил глава МИД Арарат Мирзоян.

"Наше правительство приветствует решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины и предоставить Грузии статус кандидата. Это решение приветствуется не только правительством Армении, но и народом Армении, у которого также есть европейские стремления", - отметил он.

По словам главы МИД, "Восточное партнерство внесло вклад в процесс демократического перехода в Армении". "Армения приняла четкое решение выбрать необратимый путь демократизации и реформ. Несмотря на все проблемы, с которыми мы столкнулись в последние годы, процесс демократизации и реализация амбициозной программы реформ в Армении не остановились ни на секунду. И Армения полна решимости продолжать этот путь при значительной поддержке ЕС. Последним проявлением нашей решимости стала ратификация Римского статута в Армении. Присоединившись к Международному суду, Армения способствовала укреплению международной правовой системы, одновременно подтвердив суверенное право принимать решения, исходя из собственных национальных интересов", - добавил он.

Мирзоян также подчеркнул, что "Ереван намерен настолько сблизиться с ЕС, насколько ЕС сочтет это возможным".