В Бундестаге призвали ЕС усилить давление на Орбана в вопросе поддержки Украины

Венгерский премьер ранее сообщил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву важной финансовой помощи в размере €50 млрд

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламент ФРГ) по европейским делам Антон Хофрайтер ("зеленые") заявил, что Европейскому союзу (ЕС) следует усилить давление на премьера Венгрии Виктора Орбана в вопросе поддержки Украины.

Ранее венгерский премьер сообщил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву жизненно важной финансовой помощи в размере €50 млрд на саммите Евросоюза 14-15 декабря.

"Я считаю, что европейцам просто необходимо действовать гораздо жестче против Орбана", - сказал Хофрайтер в эфире телеканала ZDF. Со своей угрозой вето Орбан, по его мнению, заинтересован только в "высвобождении средств ЕС".

Говоря о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, Хофрайтер выразил надежду на то, что президенту США Джо Байдену все же удастся разблокировать поставки боеприпасов и оружия. Однако, как подчеркнул Хофрайтер, ясно, что "европейцам нужно делать здесь больше", поддержка Киева со стороны Европы слишком мала. "В конце концов, мы все будем горько сожалеть об этом, если так будет продолжаться", - утверждал глава комитета Бундестага. Он вновь призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на заявление венгерского министра по делам ЕС Яноша Боки сообщила, что Венгрия считает, что финансовая помощь Киеву не может предоставляться из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах по членству Украины в сообществе должно быть принято не ранее июня.

Лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о вступлении в ЕС на этой неделе, а также предоставить Грузии статус кандидата. Именно с таким предложением выступила в начале ноября Еврокомиссия, которая полагает, что Киев и Кишинев выполнили все условия для начала переговоров, а Тбилиси - для получения статуса кандидата в члены ЕС.