В Израиле опровергли сведения о переговорах по новой сделке по заложникам

По данным портала Walla!, катарские и египетские посредники ранее связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых радикалами в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Высокопоставленные израильские представители опровергли сообщения о том, что делегации Израиля и Катара обсуждают в одной из европейских столиц новую сделку по освобождению удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Об этом сообщает государственное радио Kan.

Израильский портал Walla! утверждает со ссылкой на источник, что катарские и египетские посредники на минувших выходных связывались с Израилем и интересовались, готова ли израильская сторона возобновить переговоры по возможной новой сделке по освобождению заложников, все еще удерживаемых радикалами в секторе Газа. По его информации, на прошлой неделе премьер-министр Катара и министр иностранных дел Египта посетили Вашингтон, где госсекретарь США Энтони Блинкен попросил их работать над возобновлением переговоров.

22 ноября ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предусматривали освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. 27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях, 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день. Утром 1 декабря армейская пресс-служба сообщила, что перемирие было нарушено ХАМАС, которым был открыт огонь по израильской территории, а в ответ были возобновлены военные действия в анклаве, тогда же переговоры были прерваны.